Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllere dokunuyor

Kentlerdeki Vefa Sosyal Destek grupları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üzeri yaştaki kişilerle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

10.04.2020 22:11 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:12
Kentlerdeki Vefa Sosyal Destek grupları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üzeri yaştaki kişilerle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.
Batman 'da Vali Hulusi Şahin öncülüğünde çalışmalarına devam eden Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, gelen talepleri karşılamanın yanı sıra maske, kolonya, sabun ve dezenfeksiyon ürünlerinden oluşan kolileri, vatandaşların evlerine götürdü.
Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü Necmettin Doğan Kümet, yaptığı açıklamada, ilde üretilen kolonya, sıvı sabun, el dezenfektanı ve maskeleri 65 yaş üstü ve dar gelirli insanlara ulaştırma çabasında olduklarını belirtti.
Bu kapsamda ev ev gezerek yardım malzemelerini adreslere teslim ettiklerini dile getiren Kümet, "Evde kal Batman, güvende kal diyoruz." ifadesini kullandı.
75 yaşındaki Hatice Ece, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.
Fatma Şimşek ise adresine getirilen temizlik malzemeleri dolayısıyla yetkililer için dua etti. Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllere dokunuyor

Kaynak: AA

Etiketler: Batman, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti Haberler
Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Liverpool efsanesi, koronavirüse yakalandı Haberler
Liverpool efsanesi, koronavirüse yakalandı
Haberler ›› Güncel ››Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllere dokunuyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:48: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (4) - Haber 22:46: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türk Konseyi'ne pandemi sonrası için hazırlık mesajı Açıklaması - Haber 22:46: "Patron" oyunu internetten canlı sahnelendi - Haber 22:46: Putin ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman petrol üretiminin azaltılmasını görüştü - Haber 22:43: Bıçaklı kavga ihbarı yapan vatandaşlar polisi konfetiyle karşıladı - Haber 22:20: Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti - Haber 21:48: Son Dakika: Hafta sonu için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber