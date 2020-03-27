Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında

Van'ın Çatak ilçesinde İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.

27.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:05
Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında
Van 'ın Çatak ilçesinde İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının gönderdiği genelgeye göre 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Bu durumda olan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların mağdur olmaması için İlçe Jandarma Karakolunda görevli komutanlar ve Çatak Belediyesinin görevlendirdiği personel, Kirazlı Mahallesi'nde ikamet eden 84 yaşındaki Hasan Şipal'e siparişlerini götürerek vefa görevini yerine getirdiler.

Jandarma personeli ve görevlilerin teslim ettiği sipariş sonrası Hasan Şipal, "Dışarı çıkamadığımız için sabah telefon ile ihtiyaç listemizi ilettik. Sağ olsunlar tüm siparişlerimizi hemen getirdiler. Allah devletimize zeval vermesin, biz evimizdeyiz herkes evinde kalsın" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Çatak, Van, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Haydarpaşa Limanı’nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı Haberler
Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı
Gözler saat 19.15’e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
İngiltere Başbakanı’nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası’nın sırrı ortaya çıktı Haberler
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
Türkiye’nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Haberler
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti
Türkiye’de virüs tedavisi yapılan hastanenin içi ilk kez görüntülendi Haberler
Türkiye'de virüs tedavisi yapılan hastanenin içi ilk kez görüntülendi
İmamoğlu ilan etti! İşte ölümcül salgında kullanılacak hastane alanları Haberler
İmamoğlu ilan etti! İşte ölümcül salgında kullanılacak hastane alanları

Son Dakika Güncel Haberleri

18:18: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Haber 18:17: Başkan Ergin'den yazlıkçılara: Bu kritik süreçte Ayvalık'a gelmeyin - Haber 18:17: Başkan Dutlulu, hizmet için telefonun başına geçti - Haber 18:16: Koronavirüse karşı kriz merkezi kuruldu - Haber 18:16: Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun TIR kuyruğu oluştu - Haber 17:57: Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir gemi koronavirüs karantinasına alındı - Haber 17:54: Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak - Haber 17:40: Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber 17:10: Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı - Haber 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor