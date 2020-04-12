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Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında

İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkma yasağının getirilmesiyle Van'daki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

12.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:02
Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında
İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkma yasağının getirilmesiyle Van 'daki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde uygulamaya koyduğu 2 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde de Vefa Sosyal Destek Grubu yine görev başındaydı. Van Valiliği öncülüğünde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, merkez ilçeler başta olmak üzere kent genelindeki vatandaşların yardımına koşuyor. Birçok noktada vatandaşların ekmek ve ilaç talebini karşılayan ekipler, herkesimden büyük takdir görüyor. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Van, 3. Sayfa
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