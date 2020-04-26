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Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi, hastayı sırtında taşıdı

Aydın'da Vefa Destek Grubu görevlisi, hastaneye gitmek isteyen 72 yaşındaki kişiye, apartmanda asansör bulunmaması nedeniyle sırtında taşıyarak yardımcı oldu.

26.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 26.04.2020 18:19
Aydın'da Vefa Destek Grubu görevlisi, hastaneye gitmek isteyen 72 yaşındaki kişiye, apartmanda asansör bulunmaması nedeniyle sırtında taşıyarak yardımcı oldu.
Zafer Mahallesi'nde yaşayan Muharrem Kenan Aktaş (72), Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine gitmek için Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak yardım talebinde bulundu.
Adrese giden görevli, yürümekte güçlük çeken Aktaş'ı asansör bulunmayan binanın ikinci katından indirip grubun minibüsüne bindirdi.
Hastanedeki tedavisi tamamlanan Aktaş'ı görevliler yine yalnız bırakmadı. Muharrem Kenan Aktaş, görevlilere teşekkür etti. Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi, hastayı sırtında taşıdı

Kaynak: AA

Etiketler: Adnan Menderes Üniversitesi, Zafer Mahallesi, Aydın, Güncel , Haber
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