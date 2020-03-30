Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vefa Sosyal Destek Grubu hayat kurtardı

Adana'da yeni tip korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanınca yaşlılara yardım için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları, evine gittikleri 89 yaşındaki kadını yaralı halde buldu.

30.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:47
Vefa Sosyal Destek Grubu hayat kurtardı
Adana 'da yeni tip korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanınca yaşlılara yardım için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları, evine gittikleri 89 yaşındaki kadını yaralı halde buldu. 2 gün önce düşüp yaralanan ve yardım isteyemeyen yaşlı kadın. tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanınca 81 ilde Sosyal Yardımlaşma Vakfı İl Müdürlüklerine bağlı olarak Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. Adana'da oluşturulan ekip de yaşlıların evlerini tek tek ziyaret edip bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sormaya başladı. Ekipler, Mithatpaşa Mahallesi 58039. Sokak'ta zilini çaldıkları Nebile Zihinli'nin (89) evinde kapıyı açan olmayınca pencereden baktıklarında yaşlı kadının yerde yattığını gördü. Ekipler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kapının açılması için Can-Kur ekipleri de olay yerine geldi. Ekipler kapıyı kırarak yaşlı kadına ulaştı.

Yaşlı kadın, ekiplere 2 gün önce düşerek yaralandığını, kimsesi olmadığı için haber veremediğini söyledi. Bitkin düşen yaşlı kadın, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti. Yaşlı kadın daha sonra tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, 3. Sayfa
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Vefa Sosyal Destek Grubu hayat kurtardı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:20: Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu - Haberler 15:20: Karantinada hakaret içerikli yayın yapan 3 öğrenci adliyeye sevk edildi - Haberler 15:18: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan dayanışma kampanyasına destek çağrısı Açıklaması - Haberler 15:17: Bingöl'de fırınlarda, mıknatıslı hijyenik eldiven dönemi - Haberler 15:14: Video | Covid-19 ölümün yanında geriye telafisi olmayan acılar bırakıyor - Haberler 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak 14:54: AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı - Haberler 14:52: Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor 14:08: İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete - Haberler 13:40: Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti - Haberler 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı - Haberler 12:56: Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım - Haberler