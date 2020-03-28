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Vefa Sosyal Destek Grubu için evlerinde maske ürettiler

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'ndeki eğitmen ve kursiyerlerin evlerinde ürettiği maskeler, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki kişilere dağıtıldı.

28.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:07
Vefa Sosyal Destek Grubu için evlerinde maske ürettiler

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'ndeki eğitmen ve kursiyerlerin evlerinde ürettiği maskeler, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki kişilere dağıtıldı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen Şarköy Halk Merkezi'nde görevli eğitmen ve kursiyerler, ilçedeki görevlilerin kullanması için evlerinde çalışarak koruyucu maske üretti. Üretilen maskeler, Halk Eğitim Müdürü Mustafa Duman tarafından kaymakamlığa teslim edildi. Kaymakam Kemal Yıldız da maskeleri Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli personele dağıttı. Kaymakam Yıldız, koronavirüs salgını nedeniyle Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri ve kursiyerlerin evde maske üretmeleri için imkan sağladıklarını belirterek, "İlçemizde alınan tedbirlere azami ölçüde katkı sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevede Şarköy Vefa Sosyal Destek Dağıtım Hizmet Grupları'nda görev alan emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından kullanmak amacıyla üretime başladık. İlk etapta 450 maske ürettik. 2000 üzerinde maske üreterek, ilçemizin maske ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Kursiyerlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Şarköy, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Vefa Sosyal Destek Grubu için evlerinde maske ürettiler - Haberler

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