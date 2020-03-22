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"Vefa Sosyal Destek Grubu" ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek - SİVAS

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerini karşılamak için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 17 ekiple hizmet verecek.

22.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:48
Sivas 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerini karşılamak için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 17 ekiple hizmet verecek.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, özellikle tek başına yaşayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 17 ekip sahada olacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Salih Ayhan, "Kıymetli büyüklerimizden, çınarlarımızdan istirhamımız evden çıkmasınlar. Risk grubunda oldukları için kendilerini tehlikeye atmasınlar. Biz hem sağlık hem de gıda ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu süreci birlikte, sağlıkla geride bırakacağız." ifadelerini kullandı.
Sivas genelinde 3 bin 147 vatandaşın tek başına veya bakıma muhtaç yaşadığını ve içlerinde kronik rahatsızlığı olan kişiler de bulunduğunu belirten Ayhan, şunları kaydetti:
"Ekiplerimiz hızlı bir şekilde sahada vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya başladılar. Özellikle 65 yaş üzerinde olan ve ailesinde ihtiyacını karşılayabilecek biri bulunan vatandaşlarımız, 112 arayıp sistemi kilitlemesin. Burada özellikle şuna dikkat ediyoruz, ekonomik yoksunluk içerisinde olan, yalnız yaşayan ve herhangi bir yakını olmayan vatandaşımız bu sistemi kullanacak."
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’Vefa Sosyal Destek Grubu’ ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek - SİVAS

Kaynak: AA

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"Vefa Sosyal Destek Grubu" ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek - SİVAS
Etiketler : Salih Ayhan, Sivas, Güncel

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