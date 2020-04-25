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Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor

Ağrı'da Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı.

25.04.2020 21:27 | Son Güncelleme: 25.04.2020 21:30
Ağrı'da Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı.
Ağrı Valiliği bünyesinde kurulan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyacını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor.
Vefa Grubu'nda bulunan Ağrı Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın katılımıyla mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi verdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Sayan, Vefa Grubu adına yardımları gönüllü dağıttıklarını söyledi.
Yoksul vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını belirten Sayan, şöyle konuştu:
"Allah devletimizin eksikliğini vermesin. İmamoğlu'na bir mesajım var. Biz Vefa Sosyal Destek Grubu adı altında yardımları yerine ulaştırıyoruz. Farklı bir organizasyonla, farklı hizmet anlayışı içine girmenin anlamı yok. Dolayısıyla umarım bu mesajı almışlardır. Devletin tekliği ve disiplini açısından önemlidir.
Burada AK Parti, CHP belediyesi diye bir şey yoktur. Herkes üzerine düşeni yapacaktır ama Vefa Grubu adı altında. Vefa Sosyal Destek Grubu devletin grubudur. Dolayısıyla hepimiz devletin belediyeleriyiz. Bu anlayışla hizmeti sürdürüyoruz." Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Ağrı Valiliği, Savcı Sayan, Ağrı, Güncel , Haber
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