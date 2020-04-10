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Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaçları karşılama devam ediyor

Kırklareli Valiliği himayesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üstü ile hastaların ihtiyaçları karşılama devam ediyor.

10.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:06
Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaçları karşılama devam ediyor
Kırklareli Valiliği himayesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üstü ile hastaların ihtiyaçları karşılama devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamada, 1524 Vefa Sosyal Destek Gurubu personelinin sahada görev yaptığını bildirdi.
Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda alışverişlerini yaptığı, bazı ihtiyaç sahibi vatandaşlara da yardım götürdüğü aktarılan açıklamada, 2703 kişiye ulaşıldığı kaydedildi.
Ayrıca 44 sağlık personelinin 674 vatandaşın sağlık hizmetlerini karşıladığı aktarılan açıklamada, 150 kişiye psiko sosyal destek verilerek, 583 kişi de maddi destek hizmeti gerçekleştirildiği ifade edildi.
Öte yandan 112, 155 ve 156 çağrı merkezine ulaşarak yardım talep eden 419 vatandaşların da ihtiyaçlarının giderildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Güncel
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