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Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor

Demirköy'de Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üstü ile hastaların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

20.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:45
Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor
Demirköy 'de Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üstü ile hastaların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.
Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci , ilçe merkezi ve köylerde Vefa Sosyal Destek Grubu'nun vatandaşlara en iyi şekilde hizmet götürdüğünü söyledi.
112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrı ve talepleri anında karşıladıklarını ifade eden Ekinci, polis, jandarma ve belediye gibi kamu çalışanlarının yoğun bir gayret gösterdiğini belirtti.
Vatandaşların evlerinden çıkmamaları için her hizmeti yerine getirdiklerini aktaran Ekinci, şunları kaydetti:
"Demirköylü vatandaşlarımızdan ricamız, önümüzdeki kritik günlerde de dışarı çıkmasınlar. İlçemizde vaka olmaması bizi çok sevindirdi. Hastalığın bulaşmasını ve yayılmasını engellemek için, ilgili kurumlarımızdan gelen uyarılara hassasiyet göstermeye devam etmeliyiz. Canla başla çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu'na ve kurallara uyan Demirköylü vatandaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Demirköy, Ekinci, Güncel
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