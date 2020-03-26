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"Vefa Sosyal Destek Grubu" ihtiyaçları karşılıyor

Bilecik'in Küplü köyü muhtarı, valiliğin kurduğu "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile koordineli çalışarak köyündeki 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılıyor.

26.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:47
Bilecik 'in Küplü köyü muhtarı, valiliğin kurduğu "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile koordineli çalışarak köyündeki 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik genelge doğrultusunda Bilecik Valiliği bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"na köy muhtarları da destek oluyor.
Merkeze bağlı Küplü köyü muhtarı Hüseyin Demirbaş da "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile koordineli hareket ederek köyünde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü insanların ilaç başta olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.
65 yaş ve üstü vatandaşların tek tek evlerine giderek ulaştıklarını belirten Demirbaş, şunları söyledi:
"Her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağımızı ilettik. İlacını alamayan, borcunu ödemek isteyen veya gıda ihtiyacının karşılanmasını isteyen köylülerimizin taleplerini kendi aracımla kent merkezine giderek hallettim. Çünkü hepimizin sağlığı önemli ve duyarlı olmamız lazım. Devletimiz bize sahip çıkıyor, biz de devletimize sahip çıkmalıyız."
"Ne mutlu böyle bir devlete sahibiz"
Köylülerden 67 yaşındaki Hasan Yayla, cep telefonuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen mesajla sevindiğini belirterek, "Mesajda 'Sizler bizim büyüğümüzsünüz, Allah başımızdan eksik etmesin.' diyor. Bu temenniden daha güzel bir temenni olur mu, bizim için çalışıyorlar. Ne mutlu böyle bir devlete sahibiz." dedi.
Beşiktaş Mahallesinde yaşayan engeli Necati Ergin de talimat geldiğinden beri evden dışarı çıkmadığını vurgulayarak, herkesin bu süreçte evde kalması gerektiğini ifade etti.
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’Vefa Sosyal Destek Grubu’ ihtiyaçları karşılıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Bilecik Valiliği, Bilecik, Küplü, Güncel

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"Vefa Sosyal Destek Grubu" ihtiyaçları karşılıyor

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