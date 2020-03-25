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Vefa Sosyal Destek Grubu iş başında

65 yaş üstü bir vatandaş ile ilgilenilmesi Jandarma aracından vatandaşların uyarılması Vefa Sosyal Destek Grubu iş başında KASTAMONU - Azdavay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

25.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:19
65 yaş üstü bir vatandaş ile ilgilenilmesi
Jandarma aracından vatandaşların uyarılması Vefa Sosyal Destek Grubu iş başında
KASTAMONU - Azdavay 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Azdavay Kaymakamlığının koordinesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.
İletişim merkezine ulaşan talepler doğrultusunda zorunlu ihtiyaçlar, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun tedarik ekibini oluşturan Azdavay Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Köylere Hizmet Götürme Birliği ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından vatandaşların ikametlerine gidilerek karşılanıyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Vefa Sosyal Destek Grubu iş başında

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Azdavay, Güncel

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Vefa Sosyal Destek Grubu iş başında

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