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"Vefa Sosyal Destek Grubu" koordinesinde yardımlar yapıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini yaparak evlerine teslim ediyor.

30.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:29
Malatya 'nın Darende ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini yaparak evlerine teslim ediyor.
İçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara, Kaymakamlık tarafından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" programı kapsamında yardım eli uzatıyor.
Kolluk kuvvetleri, siparişler doğrultusunda aldıkları eşyaları talepte bulunan kırsaldaki vatandaşların evlerine götürerek teslim etti.
Evde sağlık hizmeti alan vatandaşların kontrolleri de sağlık görevlilerince yapılmakta.
Yaşlılar da askerler ve polis ekiplerine yakın ilgi göstererek duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyor.
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’Vefa Sosyal Destek Grubu’ koordinesinde yardımlar yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Malatya, Polis, Güncel

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"Vefa Sosyal Destek Grubu" koordinesinde yardımlar yapıldı
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