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Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağış

Kırklareli'nde Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağışlar devam ediyor.

11.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:58
Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağış
Kırklareli 'nde Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağışlar devam ediyor.
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Vize ilçesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Vize Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 130 gıda kolisi bağışlandı.
Oda Meclisi Başkanı Aytaş Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş insanlarının yardımı ile alınan gıda kolilerini teslim ettiklerini belirtti.
İhtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Aksoy, bazı ailelerin koronavirüs nedeniyle zor günler geçirdiğini ve evinin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmesine kayıtsız kalamayacaklarını belirtti.
Yardımların hayırlı olması dileyen Aksoy, katkı sağlayan tüm iş insanlarına teşekkür etti.
Bağışlanan gıda kolileri Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel
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