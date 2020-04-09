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Vefa Sosyal Destek Grubu'na sebze bağışlayan çiftçilere teşekkür

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağışta bulunan çiftçilere teşekkür etti.

09.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:12
Vefa Sosyal Destek Grubu'na sebze bağışlayan çiftçilere teşekkür
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağışta bulunan çiftçilere teşekkür etti.
Kesimoğlu, açıklamasında, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu söyledi.
Koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin zor günler yaşadığı dönemde, yardımlaşma duygusunun daha da arttığını ifade eden Kesimoğlu, Asilbeyli köyündeki çiftçilerin çok önemli bir bağışta bulunduğunu belirtti.
Çiftçilerin ihtiyaç sahiplerine bir kamyon sebze bağışında bulunduğunu aktaran Kesimoğlu, şunları kaydetti:
"Pazarcı esnafı 400 kilo kızartma kabak, 500 kilo havuç, 250 kilo patlıcan, 275 kilo bakla, 350 kilo ıspanak, 400 kilo pırasa, 200 adet kıvırcık marul, 400 kilo domates, 200 kilo salatalık ve 250 adet lahana bağışında bulundu. Hassasiyetleri için çok teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı günleri toplumsal dayanışma içerisinde aşacağız. Bunun en güzel en somut örneğini de çiftçilerimiz verdi. Umuyorum ve diliyorum ki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bir nebze de olsa katkı sağlayacak bir bağış oldu."

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Siyam Kesimoğlu, Koronavirüs, Kırklareli, Güncel
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