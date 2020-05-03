Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan doğum günü sürprizi

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Adana ve Hatay'da 5 yaşındaki iki çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

03.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:41
Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Adana ve Hatay'da 5 yaşındaki iki çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.
Adana'nın Pozantı ilçesi Akçatekir Yaylası'nda, Ali ve Emel Bülbül çifti, doğum günü olan kızları Zeynep'e sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pasta alamadı.
Durumu, Vefa Sosyal Destek Grubu'na ileten ve kızları için pasta talep eden çiftin isteği geri çevrilmedi.
Grup bünyesindeki zabıta ekipleri, pasta alıp Bülbül ailesinin evine gitti.
Doğum günü sürprizi karşısında şaşıran Zeynep, zabıta ekibine teşekkür etti.
Hatay'da küçük Elif'e doğum günü sürprizi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde de Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 5 yaşındaki Elif Türkoğlu'na doğum günü sürprizi yapıldı.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde kalan Elif'in ailesi, pasta alamayınca Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı'nın talimatıyla küçük kıza pasta götürdü.
Evin kapısında doğum günü kutlanan Elif ve ailesi yetkililere teşekkür etti. Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan doğum günü sürprizi

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Hatay, Adana, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Haberler
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Okullar 1 Haziran’da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
İlahiyatçı Döngeloğlu’nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz Haberler
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Haberler››Güncel››Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan doğum günü sürprizi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:04: İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 174 artarak 28 bin 884'e... - Haber 19:00: Seyyar satıcının arabasını kurtarma mücadelesi - Haber 19:00: Motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 18:58: Manisa'da hasta nakli yapan ambulans devrildi - Haber 18:58: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haber 18:39: Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz - Haber 18:21: Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları - Haber 17:48: Batman'da bir evi böcekler istila etti - Haber 15:39: Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz - Haber 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin