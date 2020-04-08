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'Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan geliyoruz' deyip, hırsızlık yaptılar

19) salgını nedeniyle 65 yaş üstü sokağa çıkması yasak olan vatandaşların evlerine giderek 'Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan geldiklerini söyleyip, güven kazanarak hırsızlık yapan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

08.04.2020 14:37 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:38
'Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan geliyoruz' deyip, hırsızlık yaptılar

DENİZLİ'de yeni tip koronavirüs (Covid- 19) salgını nedeniyle 65 yaş üstü sokağa çıkması yasak olan vatandaşların evlerine giderek 'Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan geldiklerini söyleyip, güven kazanarak hırsızlık yapan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Bir evdeki hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Tavas 'ta 2 kişi, pazar günü koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü kişilerin evlerine gidip, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan geldiklerini söyledi. Şüphelilerden biri, ev sahiplerini temel gıda ihtiyaçlarını ellerindeki kağıda not alıp oyalarken, diğeri ise evlere girip, bulduğu değerleri eşyaları çaldı.

Şüphelilerin bir evden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki şüphelinin, gittikleri evde kimsenin olmadığını fark edip, bahçede bulunan bakır kazanları çalarak otomobillerine koyduğu görüldü.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Kadir S. (43) ile Veli K. (45) olduğunu tespit etti. İki şüpheli, bu sabah yine aynı yöntemle hırsızlık için gittikleri Sarayköy ilçesindeki bir evde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da destek verdiği operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden Kadir S.'nin 5, Vali K.'nin ise 6 ayrı benzer suçtan arandığı belirlendi.

İki şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, Tavas, Güncel
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