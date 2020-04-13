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Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu, İslahiye Devlet Hastanesine giderek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

13.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:30
Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür
Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu, İslahiye Devlet Hastanesine giderek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İslahiye ilçe merkezi ile 79 mahallede, 21 Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, 72 kişiyle görev yapıyor.
Ekipler, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İslahiye Kaymakamlığı bahçesinde sosyal mesafeye uyarak araç başında toplanıp oluşturdukları konvoyla İslahiye Devlet Hastanesine geldi.
Yol boyunca vatandaşlar, evlerinden ekibi alkışladı ve sevgi gösterisinde bulundu.
Hastane acil kapısında Başhekim Uzman Doktor Mustafa Yıldız ve sağlık çalışanlarınca karşılanan Vefa Destek Grubu adına Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Faruk Uyanık, ekip olarak özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını tebrik ettiklerini belirterek, alkışladı.

Başhekim Yıldız da mücadelenin herkesin görev aldığı bir durum olduğunu belirterek, Vefa Destek Grubu'na teşekkür etti, onları alkışladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Gaziantep, Güncel
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