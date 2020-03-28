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Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan vefalı davranış

Merzifon'da Vefa Koordinasyon Grubu ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

28.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:01
Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan vefalı davranış
Merzifon 'da Vefa Koordinasyon Grubu ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge sonrası oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendirirken, polis ve jandarma ekipleri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor. Gelen çağrı üzerine polis ve jandarma ekipleri talepte bulunan yaşlılarının market alışverişlerini yaptı.

Konu hakkında Merzifon Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Merzifon ilçemizde Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları devam ediyor. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan, evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın muayene, maaş çekimi ve diğer ihtiyaçları karşılanıyor. 112, 155 ve 156 numaralarını aradığınızda size yardımcı olunacaktır" denildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Merzifon, Polis, Güncel

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