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Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan "yaşlılara kötü davranmayın" çağrısı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, gençlerin yaşlılara kötü davranmaması uyarısında bulundu.

27.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:27
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, gençlerin yaşlılara kötü davranmaması uyarısında bulundu.
İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması üzerine tüm illerde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" üyelerince, vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor.
Yaşlılar için gece gündüz gönüllü çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, bu süreçte bazı gençlerin yaşlılara karşı olumsuz davranışlarda bulunmasından dolayı üzüntü duyuyor.
"Günlük 300'ün üzerinde talep var"
Çankaya Vefa Sosyal Destek Grubu Lideri Ramazan Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üyelerin yüzde 80'in üzerinde gönüllülerden oluştuğunu söyledi.
Ekiplerin 20 araçla sürekli vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştığını vurgulayan Demirel, "Çankaya ilçesi özelinde günlük sistemimize düşen 300'ün üzerinde talep var. Bunların birçoğunu aciliyet sırasına koyuyoruz. Gün sonunda da değerlendirmesini yapıyoruz. Aksaklıklarımızı görerek çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.
Vatandaşların genellikle ilaç talebi olduğuna dikkati çeken Demirel, "Bakanlığımızın yaptığı tüm çalışmalar, onların evde kalmaları yönünde. Onlar uzun yaşasınlar diye. Bizim onlara uzun yıllar ihtiyacımız var." diye konuştu.
Demirel, vatandaşlardan yaşlılara kötü davranmamalarını istedi.
"Ben her zaman genç kalacak değilim"
Çankaya Vefa Destek Grubu üyesi üyesi Abdurrahman Şahin de yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların talepleri doğrultusunda evlerine kadar erzaklarını götürdüklerini söyledi.
Vatandaşların bu durumdan memnun olduğunu belirten Şahin, bazı zamanlarda duygusal anların yaşandığını da ifade etti.
Şahin, yaşlılara kötü davranılan sosyal medyadaki görüntülere ilişkin şöyle dedi:
"İnsanın kendisini düşünmesi lazım. Ben her zaman genç kalacak değilim. Allah ömür verirse ben de onların bulunduğu yaşa geleceğim. O zaman, benim gençlerden görmek istediğim şey sadece saygı, sevgi ve hürmet olacak. Yaşlılarımıza da şunları söylemek istiyorum. Evet evlerde kalmak gerçekten zor. Bu güzel günlerde dışarı çıkmak istiyorsunuz. İnsan sağlığı en büyük hazine. Bu hazinenin kıymetini anlayalım."
"Anne ve babalarımızın sonuna kadar yanındayız"
Üye İlkim Öztürk de yaşlılara ve kronik rahatsızlığı olanlara yardım etmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Telefonların başka kişiler tarafından meşgul edilmesinin bu süreçte kendilerini zorladığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:
"Gerçekten yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız bizi aradıklarında mutlaka T.C kimlik numaralarını bilmeleri gerekiyor. Telefon ve adres bilgilerinin güncel olması ve hazırlanması gerekiyor. Bir de anne ve babalarımızın sonuna kadar yanındayız. Onlara hizmet için buradayız, onların evde kalmaları için uğraşıyoruz. Biz onlar için çalışıyoruz, onlar evde kalsın."
Öztürk, yaşlılara kötü davranılmaması ve onlara saygı duyulması gerektiğini sözlerine ekledi.
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Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan ’yaşlılara kötü davranmayın’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Çankaya, Güncel

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Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan "yaşlılara kötü davranmayın" çağrısı

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