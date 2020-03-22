Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››'Vefa Sosyal Destek Grubu' yaşlılara hizmet verecek - Haberler

"Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlılara hizmet verecek

Niğde Valiliğince oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine bırakacak.

22.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:56
Niğde Valiliğince oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine bırakacak.
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve 112 Acil Servis Müdürlüğünden oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını alarak evlerine kadar götürecek.
Evden çıkamayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını 112 Acil Servisi arayarak bildirebilecek. 7/24 saat esasına göre çalışacak grup, birçok vatandaşın ihtiyacını karşılamaya başladı. ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ yaşlılara hizmet verecek

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

"Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlılara hizmet verecek
Etiketler : Niğde, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor Haberler
İtalya'da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor
AB’nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı Haberler
AB'nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar ’Vaka sayısı saklanıyor’ dedi Haberler
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar "Vaka sayısı saklanıyor" dedi
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek Haberler
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haberler
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü ve vaka sayısı arttı Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü ve vaka sayısı arttı
Diyanet en çok merak edileni cevapladı! Yıkama şekli ve tabut detayı dikkat çekti Haberler
Diyanet en çok merak edileni cevapladı! Yıkama şekli ve tabut detayı dikkat çekti
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu Haberler
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu

Son Dakika Güncel Haberleri

Malkara'da yanan iş makinesi kullanılamaz hale geldi - Haber Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yıldız, evinde ölü bulundu - Haber "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor - Haber Sanatçılar "Evde kal" çağrısını müzikle yapacak - Haber Yunanistan, sınırında top oynayan sığınmacılara dahi tahammül edemedi - Haber Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı - Haber
Loading