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"Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlılara iyilik dağıtıyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu"nca karşılanıyor.

30.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:00
Van 'ın Gürpınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu"nca karşılanıyor.
Ekipler, 112, 153, 155 ve 156 numaralı hatları arayıp yardım talebinde bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması için seferber oluyor.
İlçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de yaşayan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, talep edilen ürünleri özenle temin ederek evlere teslim ediyor.
Ekipler, ilçeye bağlı Erkaldı Mahallesi'nde 72 yaşındaki Zinnet Utancik'ın ihtiyaçlarını giderdi.
Ekiplerin şefkatli yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Utancik, "Diş ağrısından dolayı sabaha kadar yatamadım. Yemek getirenlere bu durumu söyledim. Allah razı olsun dünden beri ilgileniyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Biz, devletimizden razıyız." dedi.
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’Vefa Sosyal Destek Grubu’ yaşlılara iyilik dağıtıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Gürpınar, Van, Güncel

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"Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlılara iyilik dağıtıyor
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