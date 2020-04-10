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'Vefa Sosyal Destek Grubu', yaşlıların ihtiyaçlarını evlerine götürüyor

Adıyaman'da, Vefa Sosyal Destek Grubu, kent genelinde sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

10.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:01
Adıyaman 'da, Vefa Sosyal Destek Grubu, kent genelinde sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 100 öğretmenin Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yaptığını söyledi.
Öğretmenlerin gönüllü olarak çalıştıklarını ifade eden Alagöz, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 65 yaş ve üstü vatandaşların her türlü ihtiyacını giderdiklerini, emekli maaşlarının da çekilerek teslim edildiğini aktardı.
Adıyaman
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Vefa Destek Grubu'nda görevli öğretmenlerle birlikte 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götürdü.
Adıyaman Belediyesi ise vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmasına ara vermeden devam etti. ’Vefa Sosyal Destek Grubu’, yaşlıların ihtiyaçlarını evlerine götürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Alagöz, Adıyaman, Güncel
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