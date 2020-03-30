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Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlıların imdadına yetişiyor

Yalova'nın Altınova ilçesinde 65 yaş üzeri yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

30.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:36
Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlıların imdadına yetişiyor
Yalova 'nın Altınova ilçesinde 65 yaş üzeri yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları hakkında Altınova Kaymakamlığı kamuoyuna bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Grubu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda mahallelerimizde belediyeden görevli personeller, köylerimizde ise muhtarlarımızın destekleriyle sokağa çıkması kısıtlanan risk grubu vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. İlçe genelinde telefon vasıtasıyla sipariş alabilecek esnafların tespiti yapılmış, bilgilendirici broşürler basılmış, belediyelerden düzenli olarak anonslar yapılmaya başlanmıştır. 65 yaş üzeri ihtiyacını karşılayacak kimsesi bulunmayan ve kronik rahatsızlığı bulunan muhtaç hanelere gıda paketleri dağıtımına devam edilmektedir. Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan belediye personelleri de söz konusu vatandaşların maaş çekimi, ilaç alımı vb. ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir. Altınova Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu nezdinde 42 yeni seyahat izin belgesi olmak üzere toplam 67 seyahat izin belgesi titizlikle incelenerek ilgili kişilere verilmiştir" denildi.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit de yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerimden ricam gerekmedikçe evden çıkmamaları. Vefa Sosyal Destek Grubumuz evden çıkmadan ihtiyacınızı karşılamak için canla başla çalışmaya devam ediyor. Rabbimizin izniyle bu günler de hızla atlatılacaktır. Vatandaşlarımıza 'Evde kal Altınova' diyoruz" ifadelerini kullandı. - YALOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Altınova, Yalova, Yaşam
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