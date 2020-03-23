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"Vefa Sosyal Destek Grubu", yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını gideriyor

Bitlis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından karşılanıyor.

23.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:22
Bitlis 'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından karşılanıyor.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Bitlis Belediyesi çalışanlarından oluşturulan ekipler, 112, 155, 156 ve 153 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçlarını temin ederek evlerine teslim ediyor.
Öte yandan belediye ekipleri, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra öğle ve akşam saatlerinde ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek de dağıtıyor.
Tedavileri için engellileri de hastaneye götürüp getiren ekipler, iş yerlerini de sıkı şekilde denetliyor.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan ve SYDV ekibi tarafından ihtiyacı karşılanan 73 yaşındaki Zübeyir Tontaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde yalnız olduğunu belirterek, "Eşim hasta ve şu an İzmir'de. Evde tek başımayım. Sokağa çıkma yasağı olduğu için çarşıya gidemedim. Taleplerimi ekiplere bildirdim ve onlar da getirdi. Allah devletimizden razı olsun. Bütün ihtiyaçlarımızı kapımıza getiriyor." diye konuştu.
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’Vefa Sosyal Destek Grubu’, yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını gideriyor

Kaynak: AA

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"Vefa Sosyal Destek Grubu", yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını gideriyor
Etiketler : Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel

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