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Vefa Sosyal Destek Grubundan Eymen Bulut'a doğum günü sürprizi

Anne ve babası İstanbul'da sağlık çalışanı olan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde dedesinin yanında kalan 5 yaşındaki Eymen Bulut Ünlü'nün doğum gününü Vefa Sosyal Destek Grubu kutladı.

Vefa Sosyal Destek Grubundan Eymen Bulut'a doğum günü sürprizi
08.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:50
Anne ve babası İstanbul'da sağlık çalışanı olan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde dedesinin yanında kalan 5 yaşındaki Eymen Bulut Ünlü'nün doğum gününü Vefa Sosyal Destek Grubu kutladı.
İstanbul'da Kovid-19 salgını kapsamında mücadele eden sağlık çalışanı Burhan ve eşi Gülen Ünlü, tedbirler kapsamında Gölpazarı'nda bulunan ve beşinci yaşına girecek olan Eymen Bulut'un doğum gününü Vefa Sosyal Destek Grubuna bildirdi.
Ünlü çifti, ekiplerden doğum günü pastası almalarını ve Eymen Bulut'a sürpriz yapmalarını istedi.
Doğum günü hediyeleri ile pasta hazırlayan ekip, 5 yaşına giren Ünlü'nün doğum gününü kutlayarak mutluluğuna ortak oldu. Eymen Bulut, ekiplere teşekkür etti.
Eymen Bulut'un dedesi Hüseyin Ünlü, yaptığı açıklamada, okulların tatil olmasıyla birlikte torununun yanına geldiğini söyledi.
Oğlu ve gelininin sağlık çalışanı olduğunu aktaran Ünlü, şöyle konuştu:
"Eymen Bulut, İstanbul'da kendisine bakacak kimse olmadığından dolayı bizim yanımıza geldi, 2 aydır bizim yanımızda. Torunumun bu gününü unutmayıp yüzünü güldüren başta Kaymakamımız Muhammet Emre Canpolat'a ve Vefa Destek Grubuna teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde canla başla çalışıp, gecesini gündüzüne katan başta oğlum ve gelinim olmak üzere tüm sağlık çalışanların Allah yardımcısı olsun."

Kaynak: AA

Etiketler: Gölpazarı, İstanbul, Bilecik, Güncel, Haber

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