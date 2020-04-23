Vefa Sosyal Destek Grubundan şehit çocuğuna "23 Nisan" sürprizi

Ankara'da Vefa Sosyal Destek Grubu, Dağlıca'da şehit düşen Sadık Aparangil'in 6 yaşındaki kızı Aybala'ya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla pasta getirerek, sürpriz yaptı.

Çankaya'da Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 4 Kasım 2015'te Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca köyünde şehit olan Kıdemli Uzman Çavuş Sadık Aparangil'in kızı Aybala'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için harekete geçti.

Ekipler, ellerindeki balonlarla ve pastayla Aparangil ailesinin kapısını çaldı, şehidin eşi Fatma Aparangil ile kızı Aybala kapıyı açtı.

Sevinçten şaşkınlık yaşadığı görülen Aybala, pastanın üzerindeki mumları üfleyerek, ekiplere teşekkür etti.

Şehidin eşi Fatma Aparangil de sürpriz için ekiplere teşekkür etti.