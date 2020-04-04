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Vefa Sosyal Destek Grubundan tartıcı çocuğun ailesine destek

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sosyal medyaya yansıyan görüntü üzerine harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sokakta çalışan çocuğun ailesine destek sunuldu.

04.04.2020 19:44 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:36
Vefa Sosyal Destek Grubundan tartıcı çocuğun ailesine destek
Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde sosyal medyaya yansıyan görüntü üzerine harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sokakta çalışan çocuğun ailesine destek sunuldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.
Koronavirüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların da sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının ardından Siverek'te tartıcı 11 yaşındaki Yılmaz Yayasit'in çalışırken kaydedilen görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
Bunun üzerine harekete geçen Siverek Kaymakamlığı Yayasit'in ailesine ulaştı.
Aileyi Güney Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden Siverek Vefa Sosyal Destek Grubu yetkilileri, gıda yardımında bulundu.
Yılmaz'a ise oyuncak ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.
Siverek Belediyesi de aileye gıda yardımı yaptı.
Yılmaz Yayasit, 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklandığını bilmediğini ifade ederek, karşılaştığı kişilerin durumu bildirmesi üzerine hemen eve geldiğini söyledi.
Baba Halit Yayasit ise çocuğunun kendisinden habersiz sokağa çıktığını dile getirerek, "Bundan sonra bırakmayacağım. Ben uyurken bilgim olmadan evden çıkmış. Kesinlikle çıkmasına artık izin vermem." dedi.
Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi Berfin Sürücü, sosyal medyada gördükleri Yılmaz'ın ailesine hemen ulaşarak yardımda bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Siverek, Kültür Sanat
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