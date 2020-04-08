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Vefa Sosyal Destek Grubuyla Erzincan'da 9 bin 29 vatandaşın ihtiyacı karşılandı

Erzincan'da valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarına yetişiyor.

08.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:22
Vefa Sosyal Destek Grubuyla Erzincan'da 9 bin 29 vatandaşın ihtiyacı karşılandı
Erzincan 'da valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarına yetişiyor. Gruplar, uygulamanın başladığı günden bu yana 9 bin 29 vatandaşa ulaşarak, ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını temin etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları İçişleri Bakanlığının genelgesi ile kısıtlanmıştı. Bu kapsamda olup evde tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanlar için valilik ve kaymakamlıkların koordinesinde Vefa Sosyal Destek grupları oluşturuldu. Polis, jandarma, bekçi, muhtar ve STK mensuplarından oluşan Vefa Sosyal Destek Gruplarına vatandaşlar; 112, 155, 156 ve diğer numaralardan ulaşarak ihtiyaçlarını bildirebiliyorlar.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya geçtiği 22 Mart'tan itibaren çalışmalarına başlayan Vefa Sosyal Destek Gruplarına 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar yoğun ilgi gösterdi. Bu kapsamda olanlar emekli maaşı, market alışverişi, sağlık ihtiyaçları için 112,155 ve 156 numaralarını aradı.

23 Mart-7 Nisan tarihlerinde; 112 üzerinden 2 bin 98 arama, 155 üzerinden 5 bin 25 arama, 156 üzerinden bin 123 arama, diğer numaralardan 638 arama olmak üzere toplam 9 bin 84 arama gerçekleştirildi.

Bu aramalardan 9 bin 29 ihtiyaç bildirimi Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından yerine getirilirken, bilgi talepli aramalar ise ilgili birimlere yönlendirilerek gerekli bilgilendirmeler yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzincan, Güncel
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