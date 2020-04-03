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'Vefa Sosyal Destek' grupları, 1 milyondan fazla kişinin ihtiyacını karşıladı

VALİLİKLER ve kaymakamlıklar koordinesinde polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek' grupları, son 12 günde, sokağa çıkma kısıtlaması olan 1 milyon 27 bin kişinin ihtiyacını karşıladı.

03.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:54
'Vefa Sosyal Destek' grupları, 1 milyondan fazla kişinin ihtiyacını karşıladı

VALİLİKLER ve kaymakamlıklar koordinesinde polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek' grupları, son 12 günde, sokağa çıkma kısıtlaması olan 1 milyon 27 bin kişinin ihtiyacını karşıladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamayla koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Bu kapsama giren ve evde tek yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanlar için valilikler ve kaymakamlar koordinesinde 'Vefa Sosyal Destek' grupları oluşturuldu. Polis , jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan 'Vefa Sosyal Destek' gruplarına; '112', '155', '156' ve diğer numaralardan ulaşılarak ihtiyaçlar bildirildi. Bu numaraları market alışverişi, sağlık, hijyen gibi ihtiyaçlarını gidermek için arayan olurken, maaşını çektirmek ve tarlasını sürdürmek için arayan da oldu.'Vefa Sosyal Destek' gruplarına, 22 Mart-2 Nisan'da '112' üzerinden 427 bin 530 arama, '155' üzerinden 236 bin 225 arama, '156' üzerinden 91 bin 842 arama, diğer numaralardan da 400 bin 600 arama olmak üzere toplam 1 milyon 156 bin 197 arama geldi. Bu aramaları yapan 1 milyon 27 bininin ihtiyacına cevap verilerek, istekler yerine getirildi. 129 binden fazla bilgi talebi ise ilgili kurumlara yönlendirilerek, karşılandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Polis, AFAD, Güncel
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