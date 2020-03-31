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Vefa Sosyal Destek Grupları aralıksız çalışıyor

DÜZCE (İHA) – 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkması kısıtlanmasının ardından oluşturulan Vefa destek grubu Düzce'de çalışmalarını sürdürüyor.

31.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:49
Vefa Sosyal Destek Grupları aralıksız çalışıyor
DÜZCE (İHA) – 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkması kısıtlanmasının ardından oluşturulan Vefa destek grubu Düzce 'de çalışmalarını sürdürüyor. Oluşturulan 37 Ekip 9 günde 3 bin 388 kişiye ulaştı.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kişilere hizmet edilmesi ve sokaktaki işlerinin halledilmesi için oluşturulan Vefa Sosyal Destek grubu Düzce'de çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Sağlık başta olmak üzere vatandaşların tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için Düzce'de Vali Dr. Zülkif Dağlı'nın koordinesinde gerekli tüm tedbirler alındı. Düzce merkez ve ilçelerde hizmetlerine devam eden 37 Vefa Sosyal Destek grubu 9 günde il genelinde 65 yaş üst ve kronik rahatsızlığı olan 3 bin 388 kişiye ulaştı. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada: ' Ekiplerimiz, vatandaşlarımıza en hızlı şekilde hizmet verebilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarına özverili bir şekilde devam etmektedir" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce, Güncel
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