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'Vefa Sosyal Destek Grupları' günde 2 bin 500 kişinin yardımına koşuyor

KONYA Valiliği koordinesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grupları' her gün dışarı çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan 2 bin 500 vatandaşın ihtiyaçlarını karşılıyor.

28.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:48
'Vefa Sosyal Destek Grupları' günde 2 bin 500 kişinin yardımına koşuyor

KONYA Valiliği koordinesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grupları' her gün dışarı çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan 2 bin 500 vatandaşın ihtiyaçlarını karşılıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dışarı çıkmaları yasaklandı. Bu kapsamda bulunan vatandaşların zorunlu ihtiyaç taleplerinin karşılanması için de valilikler ile kaymakamlıklar bünyesinde, 'Vefa Sosyal Destek Grupları' oluşturuldu.

Kaymakamlıkların koordinesinde, belediye, emniyet, jandarma, AFAD ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

GÜNDE 2 BİN 500 KİŞİYE YARDIM ULAŞTIRIYORLAR

Konya 'da da Vefa Sosyal Destek Grupları günde 2 bin 500 kişiye yardım ulaştırıyor. Anlık ihtiyaçları giderilen vatandaşlara gerekirse gıda kolisi yardımı yapılıyor. İhtiyacı olduğu tespit edilen ailelere haftalık gıda kolisi veriliyor.

5 gün içerisinde Konya merkez ve 31 ilçede, 2 bin yardım kolisinin dağıtıldığı, haftalık ihtiyaçlar doğrultusunda da dağıtılmaya devam edileceği belirtildi.

Konya Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri, sürekli yardım yaptığı ailelerin yanı sıra aşevlerinde de hizmet veriyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Konya, Güncel

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