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Vefa Sosyal Destek Grupları İzmir'de 60 bin paket süt dağıtıyor

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü öncülüğünde geliştirilen proje kapsamında hazırlanan 60 bin paket süt, ihtiyaç sahiplerine Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla dağıtılıyor.

14.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:35
Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü öncülüğünde geliştirilen proje kapsamında hazırlanan 60 bin paket süt, ihtiyaç sahiplerine Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla dağıtılıyor.
İl Müdürü Mustafa Özen, Müdürlük önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ilk çıktığı günden bu yana devlet büyüklerinin gerekli açıklamaları ve çalışmaları yaptığını söyledi.
Bireylerin bu süreçte zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarının önemine işaret eden Özen, "Evde Kal sloganıyla teması en aza indirgeyerek bu süreçten sağlıklı bir şekilde en az hasarla ve zararla kurtulmayı ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.
Evde kalan vatandaşların ihtiyaçlarının kamu kurum ve kuruluşlarınca eksiksiz biçimde karşılandığına dikkati çeken Özen, kendilerinin de "Ne yapabiliriz?" düşüncesiyle yola çıktıklarını ve İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Aynes Gıda'nın desteğiyle bu projeyi geliştirdiklerini anlattı.
Süt dağıtımının başladığını belirten Özen, "Hep beraber yapmış olduğumuz çalışmayla ilimiz genelinde Valiliğimiz tarafından organize edilen Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından dağıtılmak üzere yaklaşık 12 ton, 60 bin paket süt hazırladık. Vatandaşımızın tüketimine sunuyoruz." şeklinde konuştu. Vefa Sosyal Destek Grupları İzmir’de 60 bin paket süt dağıtıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Evde Kal, İzmir, Güncel
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