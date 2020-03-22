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Vefa Sosyal Destek Grupları Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grupları Koordinasyon toplantısında, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere alınacak tedbirler görüşüldü.

22.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:26
Vefa Sosyal Destek Grupları Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grupları Koordinasyon toplantısında, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere alınacak tedbirler görüşüldü. Yapılan toplantıda vatandaşların ihtiyaçlarını 112, 155 ve 156 numaraları telefonları aramalarının yeterli olacağı bildirildi.

Korona virüsün ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri yasaklandı. Vali Deniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kaymakamlar başkanlığında tüm ilçelerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının koordinasyonunun sağlanması amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü. Vefa Sosyal Destek Gruplarının, ihtiyaç olması halinde kısıtlama/yasaklama getirilen, özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlanacağını belirten Vali Deniz, bu vatandaşların 112, 155 ve 156 numaraları arayarak ihtiyaçlarını bildirebileceklerini söyledi.

Valilik Brifing Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcıları H. Volkan Köksal, Abdullah Etil, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güzgülü ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Manisa, Güncel

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