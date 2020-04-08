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Vefa Sosyal Destek grupları Sakarya'da 12 bin 570 vatandaşın yardımına koştu

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sakarya Valiliği koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları 12 bin 570 vatandaşın yardımına koştu.

08.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:57
Vefa Sosyal Destek grupları Sakarya'da 12 bin 570 vatandaşın yardımına koştu
Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sakarya Valiliği koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları 12 bin 570 vatandaşın yardımına koştu.

Salgın hastalık nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sakarya Valiliği koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla Valilik koordinesinde ilçe kaymakamlıkları bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının bu dönem içerisinde önemli bir görev üstlendiklerini ifade eden Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Emniyet, Jandarma, AFAD, Sağlık, Milli Eğitim, Müftülük, Belediye personeli, Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerinden oluşan tüm personelin övgüyü hak ettiklerini söyledi.

12 bin 570 vatandaşımızın yardımına koştular

Sakarya'da 16 ilçede 65 yaş ve üstü vatandaşların gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için büyük gayret gösterildiğini belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Kurulduğu günden bu yana ilimiz genelinde 8 Nisan 2020 Çarşamba günü itibariyle 112, 155, 156 ve diğer hatlara gelen 14 bin 240 hizmet talebinden 12 bin 570 vatandaşımızın ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandı. Bu salgın kontrol altına alınana kadar da değerli büyüklerimizin talepleri ve ihtiyaçları yine bu gruplarca karşılanmaya devam edilecektir. Salgın hastalığın olumsuz etkilediği 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın belirli bir süre daha evlerinden çıkmamaları gerekiyor. Toplum sağlığı açısından alınmış kararların uygulanmasında gereken hassasiyetin gösterilmesi, hayati önem taşıdığı gibi bir vatandaşlık görevidir" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Valiliği, Sakarya, Güncel
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