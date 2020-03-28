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Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşın talebini karşılıyor

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanları korona virüsün tehlikeli sonuçlarından korumak üzere yayınladığı genelge doğrultusunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu Bayburt'ta çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

28.03.2020 08:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 08:30
Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşın talebini karşılıyor
İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanları korona virüsün tehlikeli sonuçlarından korumak üzere yayınladığı genelge doğrultusunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu Bayburt 'ta çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların ikametleri dışına çıkmalarını sınırlandıran genelge ile vatandaşların temel ihtiyaçları evlerinde karşılanıyor. Bakanlık genelgesi ile ülke çapında il ve ilçe merkezlerini kapsayacak şekilde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, çalışmalarını 7 gün 24 saat esaslı gerçekleştiriyor. Genelgenin uygulanmaya başlandığı günden bu zamana Bayburt'ta çok sayıda vatandaşın talebi Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandı. Taleplerin hiçbirinin karşılıksız bırakılmadığı uygulama; yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için de büyük kolaylık sağlıyor. Vefa Sosyal Destek Gruplarına ek olarak Bayburt Valiliği tarafından Ocak ayında başlatılan Açık Kapı Yaşlı ve Engelli Destek Projesi ile de proje bünyesindeki saha ekipleri çalışmalara destek veriyor.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar 112, 155 ve 156 numaralı hatlardan yardım taleplerini bildiriyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayburt, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşın talebini karşılıyor - Haberler

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