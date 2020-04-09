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"Vefa Tarım İletişim" birimi oluşturuldu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle uğraşan yetiştiricilerin tarımsal üretimlerini devam ettirmeleri amacıyla Bilecik Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Tarım İletişim Birimi 212 12 77 numaralı telefon hattı üzerinden hizmet vereceğini söyledi.

09.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:09
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle uğraşan yetiştiricilerin tarımsal üretimlerini devam ettirmeleri amacıyla Bilecik Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Tarım İletişim Birimi 212 12 77 numaralı telefon hattı üzerinden hizmet vereceğini söyledi.

Vali Şentürk, tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Korona virüs Covid 19 salgınının vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için 20 yaş altı, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza sokağa çıkma sınırlaması getirilmiştir. İlimizde tarımsal üretim ve faaliyetlerin devamı için alınacak tedbirleri koordine edip yürütmek üzere, Valiliğimiz tarafından Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezine bağlı olarak "Vefa Tarım İletişim Birimi" oluşturulmuştur. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve yaş sınırlamasından dolayı sokağa çıkamayan vatandaşlarımız oluşturulan Tarım Vefa İletişim Biriminin 212 12 77 numaralı hattına haftanın yedi günü sabah 09: 00 ile akşam 20: 00 saatleri arasında ulaşabilecektir.Telefonla başvuran çiftçilerimizin Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başvuruları değerlendirildikten sonra araziye çıkışlarına, işletmelerine ve tarlalarına gidebilmeleri izin verilecektir. Telefonla iletişime geçen çiftçilerimizin başvuruları il merkezinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlıklar tarafından değerlendirilerek üreticilerimizin işletmelerine, tarlalarına gidebilmeleri için izin verilebilecektir, dedi, - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Bilecik Valiliği, Bilecik, Güncel
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