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Vefakar gençlik, fedakar ecdadı 105'inci yılında anmak için toplanıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar toplanmaya başladı.

05.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:46 Vefakar gençlik, fedakar ecdadı 105'inci yılında anmak için toplanıyor
'ın ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar toplanmaya başladı.
'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde, "Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde" sloganıyla "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.
Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinde otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 2 kilometre yürüyerek toplanma alanına geldi.
Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe, soğuk havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Toplanma alanına Meclis Başkanvekili Celal Adan, Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra çok sayıda milletvekili de geldi.
Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
"Fedakar" ecdadı anmak için bir araya gelen "vefakar" gençler de, ellerinde Türk bayraklarıyla geldikleri toplanma alanında, güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarıkamış, Türkiye, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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