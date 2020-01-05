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Vefakar gençlik, fedakar ecdadı 105'inci yılında anıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş başladı.

05.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:14 Vefakar gençlik, fedakar ecdadı 105'inci yılında anıyor
'ın ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş başladı.
Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde, "Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde" sloganıyla "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.
Kars merkez ve Sarıkamış ilçesindeN otobüslerle zirveye taşınan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 2 kilometre yürüyerek toplanma alanına ulaştı.
Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe, soğuk havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Toplanma alanına Meclis Başkanvekili Celal Adan, Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra çok sayıda milletvekili de geldi.
Güzergahta jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
"Fedakar" ecdadı anmak için bir araya gelen "vefakar" gençler de, ellerinde Türk bayraklarıyla geldikleri toplanma alanında, güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
On binler duaların ardından yürüyüşe geçti
Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk hava ve kar yağışı altında Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.
Katılımcılar, 4,5 kilometrelik yürüyüşün ardından ulaşacakları şehitlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dualar edecek.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup şehitler için saygı atışı yapılacak programda, bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi anlatılacak.
Bakanlar Kasapoğlu ve Pakdemirli'nin konuşma yapması beklenen anma etkinliği sonunda, Türk Kızılay tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunulacak.
Etkinliğin sonunda hava şartları müsait olursa SOLOTÜRK, tören alanı üzerinde gösteri yapacak.

Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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