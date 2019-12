Vefakar koca yatağa bağımlı olan 49 yıllık eşine ilk günkü aşkla bakıyor

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Ali Osman Doğan, kemik erimesi nedeniyle 6 yıldır yatağa bağımlı yaşayan 49 yıllık eşine sevgi ile bakıyor.Yalıhüyük'te yaşayan Ali Osman ile eşi Ayşe Doğan (69), 49 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Ali Osman Doğan, evlendikten bir süre sonra eşiyle çalışmak üzere Almanya'ya gitti.Bir süre Almanya'da yaşayan Ayşe Doğan, gurbete daha fazla dayanamayarak Türkiye'ye döndü.Tüm zorluklara rağmen Almanya'da çalışarak ailesi için ekmek mücadelesi veren Ali Osman Doğan ise yaz tatillerinde Türkiye'ye gelerek, eşi ve 2 çocuğuyla özlem giderdi.Ali Osman Doğan, emekli olduktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaptı ancak bu defa eşinin kemik erimesine bağlı ortaya çıkan hastalığıyla mücadele etmeye başladı.6 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Ayşe Doğan'ın tüm ihtiyaçlarını, eşi Ali Osman Doğan karşılıyor."Ona severek bakıyorum. Eşim benim 49 yıllık ilk aşkım"Vefalı koca Ali Osman Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahatsızlığına rağmen eşine ilk günkü gibi aşkla bağlı olduğunu belirterek, şöyle dedi:"Eşim 6 yıl önce rahatsızlandı. Konya ve Seydişehir'deki hastanelere tedavi için götürdüm. Doktorlar eşime kemik erimesi teşhisi koydu, ilaç tedavisi uygulanıyor ama eşimin sağlığında herhangi bir gelişme olmadı, kalkamıyor, ihtiyaçlarını gideremiyor. Eşim artık elini dahi kullanamaz hale geldi. Onu yediriyorum, içiriyorum. Tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum. Bundan da hiç şikayet etmedim, ona severek bakıyorum. Eşim benim 49 yıllık ilk aşkım. Onun nefes alması bile beni mutlu ediyor""Kocam benim her şeyim, tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor"Ayşe Doğan da eşinin kendisine çok iyi baktığını, ellerini dahi kullanamaz hale geldiğini, bu nedenle her ihtiyacında eşine muhtaç olduğunu vurgulayarak, "Kocam benim her şeyim, tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor. Peygamber Efendimize komşu olsun, Allah ondan razı olsun. Onu çok seviyorum." diye konuştu.Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç da İlçe Belediye Başkanı Hasan Koçer ile Doğan çiftini evlerinde ziyaret ederek, sohbet etti.Yatalak eşine bakan Ali Osman Doğan'ı tebrik eden Kılınç, "Ali Osman Doğan'ın eşine yaptığı hizmet, hürmet gerçekten takdire şayan. Eşini bu halde bırakıp gitmeyen bir eş. Çağımızın örnek alınması gereken bir babası, kocası. Her türlü ihtiyacını karşılayan Osman Bey'den Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.Hasan Koçer de Osman Doğan'ı tebrik ederek, "Bu, insanlar için örnek bir durum. İnsanlar eşlerine erkek veya kadın bu şekilde bakmalıdır. Bu güzel bir örnek teşkil ediyor." dedi.