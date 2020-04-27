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"Vefalı eller" kapı kapı dolaşarak yaşlılara kandilli tepside sahur yemeği ikram etti

Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkamayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlara Kandilli tepside sahur yemeği dağıtıldı.

27.04.2020 03:47 | Son Güncelleme: 27.04.2020 03:48
Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkamayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlara Kandilli tepside sahur yemeği dağıtıldı.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını gün içerisinde karşılayan, Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, gece saatlerinde de yaşlıların yardımına koşuyor.
Polis, jandarma ve çeşitli kamu kurumlarında çalışanlardan oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, 155, 156, 112 numaralarını arayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gelen ihbarları kısa sürede değerlendirip vatandaşların sorunlarını çözüyor.
Çalışmalarını gece de sürdüren ve özellikle ihtiyaç sahibi yaşlıları unutmayan görevliler, ramazan dolayısıyla yaşlılar için peynir, zeytin, bal, yağ, domates ve salata gibi yiyeceklerden oluşan sahur tepsisi hazırladı.
Görevliler, her birinde ayrı ayrı kandil olan sahur tepsilerini, kapı kapı dolaşıp evlerine kadar götürdükleri yaşlılara ikram etti.
Böylece, Osmanlı'dan gelen "kapı kapı dolaşarak sahur yemeği ikram etme" geleneğini yaşatan görevliler, hem geleneğin unutulmamasını sağladı hem de yaşlıların gönüllerini fethetti.
Sahur tepsilerini alan ihtiyaç sahibi yaşlılar da görevlilere teşekkür edip memnuniyetlerini dile getirdi. ’Vefalı eller’ kapı kapı dolaşarak yaşlılara kandilli tepside sahur yemeği ikram etti

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Kandilli, Tunceli, Güncel , Haber
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