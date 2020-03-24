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Vefalı gençler, 65 yaş üstü vatandaşların yardımına koştu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların yardımına vefalı gençler yetişti.

24.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:06
Vefalı gençler, 65 yaş üstü vatandaşların yardımına koştu
Amasya 'nın Merzifon ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların yardımına vefalı gençler yetişti.

Ülkücü gençlerden oluşan ekipler, ilçede yaşayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. İhtiyaç listesinin hazırlanıp aranması halinde Merzifon Ülkü Ocakları tarafından yaşlıların ihtiyaçları anında ulaştırılıyor.

Merzifon Ülkü Ocakları Başkanı Hasan İnce, "Bu illetten yaşlılarımız ve kronik rahatsızlığı olanlar daha çok etkilendiği için 65 yaşının üzerinde olanlara devletimiz sokağa çıkma yasağı getirdi. Bizler de Merzifon Ülkü Ocakları olarak da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın gıda, market, eczane gibi ihtiyaçlarını gönüllü olarak onlar evden çıkmadan biz kapılarına getiriyoruz. 'Evde Kal' parolası ile yüce Türk milletine hizmetimize devam ediyoruz. İlk uygulamamızı hafta sonu gerçekleştirdik ve vatandaşlarımız tarafından olumlu tepkiler aldık. İhtiyaç devam edene kadarda bu uygulamamızı gönüllü olarak sürdüreceğiz" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Merzifon, Amasya, Güncel

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