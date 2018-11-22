Vefanın Adı Odunpazarı

Odunpazarı Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleştireceği bir dizi etkinlikle; özellikle kız çocuklarının okuması için önemli çalışmalara imza atan, cüzam hastalığı ile ilgili uluslararası alanda çalışmalar yaparak ödüller alan Prof. Dr Türkan Saylan'ın adını yaşatmaya devam edecek.

24 Kasım 2018 Cumartesi Günü saat 14.30'da Vadişehir'de bulunan Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı ve Anıtı'nın açılışını yapacak olan Odunpazarı Belediyesi yine Vadişehir'de bulunan Halk Merkezi'ne de Prof. Dr. Türkan Saylan adını verecek.

"ADINI YAŞATMAKTAN ONUR DUYACAĞIZ"

Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adını yaşatmaktan onur duyduklarını söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkan Saylan hayatını kız çocuklarının okumasına adadığını söyledi. "Bunun için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni kurdu, çeşitli projeleri hayata geçirdi. Bizde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde onun adını yine kadınların ve çocuklar için çeşitli atölyeler açtığımız Vadişehir Halk Merkezi'nde ve çocukların doyasıya gülüp oynadığı parkımızda Türkan Saylan'ın adını yaşatacağız. Bu bizim için çok büyük bir onu ve gurur. Parka, gelecek nesillerin de Türkan Saylan'ı tanıması için bir de anıtını yerleştireceğiz" diyen Başkan Kurt, tüm Eskişehir Halkını gerçekleştirilecek açılış ve isim verme törenine davet etti.