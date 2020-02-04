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Vefat eden babasının aracını yaktı

Ümraniye'de zihinsel engelli kişinin kundakladığı araç, polis ekiplerince yangın söndürme tüpüyle söndürüldü.

04.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:04
'de zihinsel engelli kişinin kundakladığı araç, polis ekiplerince yangın söndürme tüpüyle söndürüldü.
Namık Kemal Mahallesi Paşazade Sokağı'nda park halinde bulunan 61 FL 778 hafif ticari araç, Mahmut A. tarafından kundaklandı. verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen polis ekiplerinin yangın söndürme tüpleriyle yaptığı müdahaleyle söndürüldü.
Zihinsel engelli olduğu belirtilen Mahmut A'nın birkaç ay önce babasını kaybettiği ve psikolojik sorunlarının artması üzerine babasına ait aracı kundakladığı öne sürüldü.Mahmut A, yasal vasisi ile Ümraniye Merkezine götürüldü.
Vefat eden babasının aracını yaktı

Ümraniye, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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