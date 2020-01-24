Vefat eden duayen gazeteci son yolculuğuna uğurlandı

Kırşehir
'in Kaman
ilçesinde vefat eden duayen gazeteci Kemal Seyitgazioğlu toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara
'daki hastanede yaşamını yitiren Seyitgazioğlu için Kaman Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Seyitgazioğlu'nun yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Kemal Seyitgazoğlu'nun cenazesi, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Cuma Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İki dönem Kaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı da yapan Seyitgazioğlu, 1971 yılında kurduğu Yeşil Kaman gazetesinin yayınını 49 yıldır sürdürüyordu.