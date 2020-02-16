Vefat eden eski MHK Başkanı Hilmi Ok, son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Hilmi Ok, son yolculuğuna uğurlandı.

Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Düşmez, Selim Soydan, MHK Başkanı Zekeriya Alp, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, hakemler Fırat Aydınus ve Hüseyin Göçek, VAR Koordinatörü Barış Şimşek ve eski hakemler katıldı.

MHK Başkanı Zekeriya Alp, yaptığı açıklamada, Hilmi Ok'un Türk hakemliği için önemli isimlerden biri olduğunu belirterek, "Gerek hakem gerek eğitimci gerekse de Merkez Hakem Kurullarında görevde bulunmuş çok değerli bir abimizdi. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Umarım Hilmi Ok gibi nice değerler yetişir." diye konuştu.

Hilmi Ok'un cenazesi namazın ardından defnedilmek üzere Küplüce'deki aile mezarlığına götürüldü.

Kaynak: AA