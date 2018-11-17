Vefat Eden Gazi Toprağa Verildi

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:05



17 Kasım 2018 Cumartesi 14:05

Kırklareli'nde bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Gazi Hasan Tepeli, son yolculuğuna uğurlandı.Alınan bilgiye göre, Tepeli, 1991 yılında Diyarbakır'da jandarma komando olarak vatani görevini sürdürürken, PKK terör örgütü üyeleri ile girdikleri çatışmada gazi oldu.Bir süredir Kırklareli Devlet Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Tepeli, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.Bağımsız Belediye Meclisi üyesi de olan Tepeli'nin Türk Bayrağına sarılı naaşı hastane morgundan alınarak tören için belediye binası önüne getirildi.Düzenlenen törenin ardından Tepeli'nin cenazesi Hızırbey Camisi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazından sonra Tepeli'nin naaşı askeri araçla şehir mezarlığında götürülerek toprağa verildi.