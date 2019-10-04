Haberler » Güncel » Haber

Vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsa Bayram Telden, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

04.10.2019 15:37Vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsa Bayram Telden, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gazinin ailesinin ise resmi tören istememesi üzerine askeri erken temsiliyet düzeyinde törene katıldı.

Yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı hastanede tedavi gören 67 yaşındaki gazi Telden, dün hayatını kaybetti. Telden için Pamukkale ilçesi Asri Mezarlık Cami Cami'nde tören düzenlendi. Törene Denizli Garnizon Komutanlığı'nda görevli Albay Cengiz Güven ile subaylar da katıldı. Gazi Telden Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasının ardından toprağa verildi.

Öte yandan, Telden'in ailesinin isteği üzerine askeri tören gerçekleştirilmediği belirtildi. - DENİZLİ

Denizli, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:56 İsveç'te esnaflık yapan türk, 'yılın kahramanı' oldu
22:56 Yıkılan istinat duvarının altında kaldı
22:55 Fenerbahçe'ye Kadıköy'de şok
22:54 "Ülkemiz dünyanın en güvenilir gıda üreten ülkelerinden biri"
22:52 Aile sağlığı merkezi için evini bağışladı
22:50 Otobüs sürücüsü kaplumbağayı ezilmekten kurtardı
22:50 İzmir plastik atıkları azaltmak için ilk adımı attı