Vefat Eden Kore Gazisi Dualarla Uğurlandı

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde vefat eden 89 yaşındaki Kore
Gazisi Hasan Şenel
düzenlenen askeri tören sonrası dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Kore Gazisi Hasan Şenel, dün yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybetti. Kore Gazisi Şenel için askeri tören düzenlendi. Korubaşı
Mahallesi Hacılar
Camii'nde cenaze namazı kılınan Şenel, daha sonra aile mezarlığına defnedildi.
Kore Gazisi Şenel'in cenaze törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz
Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal
, Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Temel Şahin
, gaziler ve Şenel'in aile yakınları katıldı. - ZONGULDAK
Zonguldak,Kore
17 Kasım 2018 Cumartesi 20:41