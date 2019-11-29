Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sivas
'ta yaşamını yitiren Kore
gazisi Halil Mavi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Evinde yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat eden gazi Halil Mavi (88) için cuma namazı sonrası Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı, gazinin ailesi, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Mavi'nin cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan gaziler şehitliğinde toprağa verildi.